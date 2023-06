Arslan, der in Heidenheim einen Profivertrag besaß, ist im Mittelfeld variabel einsetzbar und beeindruckte in der vergangenen Saison mit Torgefahr. In 22 Spielen in der U19-Bundesliga gelangen ihm 13 Tore. Bei den Profis kam er nicht zum Zug, was Lok-Trainer Almedin Civa aber nicht überrascht: "Er hat in der U19-Bundesliga beim 1. FC Heidenheim seine Qualitäten gezeigt und einen Profivertrag bekommen. Das man dann bei einem Bundesliga-Aufsteiger keine Spielzeit hat, ist für einen 19-Jährigen nicht unnormal." Die Erfahrungen, die er beim 1. FC Heidenheim mitgenommen habe, seien in seinem Alter sehr wichtig. "Mert wird bei uns seinen Weg weitergehen und seine Qualitäten zeigen“, ist Civa überzeugt.

Bildrechte: 1. FC Lok Leipzig