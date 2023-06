Nach zwei Jahren beim 1. FC Lok Leipzig wagt Eric Voufack den Schritt in die 3. Liga. Der Rechtsverteidiger wechselt zu Rot-Weiß Essen, wo er einen Vertrag bis 2025 erhält. "Ich wollte unbedingt den Schritt in den Profifußball machen und bei einem großen Verein vor einer tollen Kulisse spielen. Bei RWE hatte ich von Beginn an das Gefühl, dass die Hafenstraße der perfekte Ort ist, um mich fußballerisch und persönlich weiterzuentwickeln", erklärte der 21-Jährige bei seiner Vorstellung.