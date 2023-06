Der Neue freut sich auf das Umfeld und die Fans, "wenn sie das Bruno wieder zum Explodieren bringen, wie im Pokalfinale". "Ich bin sehr dankbar über die Chance Lok Leipzig sportlich weiterhelfen zu dürfen. Und das an der Seite von Alme und Pipi." Almedin Civa sieht in seinem neuen Co einen ehrgeizigen jungen Trainer, "der durch die Tätigkeit im Nachwuchs schon gezeigt hat, dass er mit Talenten arbeiten kann".