Die SG Dynamo Dresden ist bei der Suche nach einem Stürmer fündig geworden. Wie die Sachsen am Dienstag (04.07.2023) mitteilten, wird Robin Meißner in den kommenden beiden Spielzeiten für die "Schwarz-Gelben" auf Torejagd gehen. Über die Ablösemodalitäten haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Auf der Angreiferposition musste das Team von Trainer Markus Anfang nach dem Weggang von Topscorer Ahmed Arslan zum 1. FC Magdeburg nachrüsten. "Ich bin glücklich in der kommenden Saison für Dynamo Dresden spielen zu dürfen und komme mit dem klaren Ziel, meinen Teil für den Aufstieg in die 2. Bundesliga beizutragen", wird der Neue in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Robin Meißner, hier noch im Trikot von Viktoria Köln Bildrechte: IMAGO / Revierfoto