Der 1. FC Magdeburg hat Ahmet Arslan verpflichtet. Das teilte der Zweitligist am Freitagabend mit. Der 29-jährige Offensivspieler stand zuletzt bei Zweitligist Holstein Kiel unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Drittligist Dynamo Dresden ausgeliehen. Dort wurde er mit 25 Treffern Torschützenkönig. Die Schwarz-Gelben hatten vergeblich auf eine Weiterbeschäftigung Arslans gehofft. Auch bei Bundesliga-Absteiger Hertha BSC soll eine Verpflichtung des Stürmers erwogen worden sein.

Ahmet Arslan wurde in der abgelaufenen Saison Torschützenkönig der 3. Liga Bildrechte: IMAGO/Dennis Hetzschold