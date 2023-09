Strukturen im Profifußball müssen überdacht werden

In den meisten Fällen wurden die Angriffe von den Verbänden und Vereinen "aufs Schärfste" verurteilt. Reicht das? Laut Daniela Wurbs von der Beratungsstelle "Kick In!" für Inklusion im Fußball braucht es mehr: "Sich in schnellen Statements zu distanzieren, ohne dass Taten folgen, hilft vor allem den Tätern und lässt potenziell Betroffene an der Glaubwürdigkeit des Engagements und der Sicherheit im Stadion zweifeln." Es müsse mehr sensibilisiert werden, fordert Wurbs. "Da geht es um Spieler, Funktionäre und Mitarbeiter, die Strukturen umstellen müssen", sagt sie. "Der deutsche Profifußball ist nun einmal auf Führungsebene meist weiß und männlich."

Doch auch die Zuschauer sind in der Pflicht, was am Beispiel des Vorfalls beim DFB-Pokalspiel in Halle deutlich wurde. "Das Stadion ist zu 95 Prozent ausgelastet. Es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können", ärgerte sich Fürths Trainer Alexander Zorniger und fordert: "Aufstehen und sagen: Das geht nicht!"

HFC: Ermittlungen gegen Täter laufen

Auch Halles Erich Berko wurde vom eigenen Anhang rassistisch beleidigt. Bildrechte: IMAGO / Picture Point Der HFC hatte den Vorfall in einem offenen Brief scharf verurteilt und zur Zivilcourage aufgerufen. Zudem wurde Strafanzeige gegen den Zuschauer gestellt. Die Ermittlungen laufen noch, teilte HFC-Pressesprecherin Lisa Schöppe Sport im Osten am Mittwoch (13. September) mit. Sobald der Täter eindeutig von der Polizei identifiziert wurde, werde man ein Stadionverbot aussprechen. Als Reaktion auf die Geschehnisse im DFB-Pokal wurden zudem weitere Maßnahmen verabschiedet. So wurde das Ordnungspersonal geschult und die Wege innerhalb der Ordnerstrukturen verkürzt, damit im Falle rassistischer Attacken schneller gehandelt werden kann.