Nach Freiburg fährt zwar der HFC-Bus mit dem Equipment, das Team aber reist mit dem Zug in den Breisgau: "Wir wissen nicht, was auf den Straßen los ist, und setzen auf die deutsche Bahn", sagt Ristic, der drei Punkte an der Dreisam anpeilt. Den Kontrahenten, in der vergangenen Saison noch Zweiter von oben und nicht von unten, skizziert er so: "Es ist ein Gegner, der schwer angeschlagen ist, der wenig Punkte geholt hat, aber wir können auch keine Freudensprünge machen". Sie würden sich über "Ballbesitz definieren, tun sich schwer mit Toreschießen und kriegen auch einige Tore."

Vorjahreszweiter Freiburg spürt den Aderlass

Freiburg II hat heftige Abgänge zu verkraften: Unter anderem hält Torwart Atubolu jetzt in der SCF-Bundesliga-Mannschaft, dazu sind vier Akteure in die 2. Liga gewechselt, so auch Torjäger Vermeij (Düsseldorf). Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports

In der Luft: Ristic sucht Lösungen

Gegen Saarbrücken kassiert Halle zuletzt zwei Kopfballtore. Ristic weiß um die Problematik: "Das wiederholt sich immer wieder. Wir versuchen es anzupassen, haben jetzt aber auch nicht DEN Lösungsansatz. Größere Spieler im Kader haben wir nicht." Es gehe aber auch darum, im Strafraum mit Körperkontakt zu agieren. Dafür habe man eigentlich die Qualität. Einer, der als kopfballstark gilt, ist Kapitän Nietfeld. Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz

Ein paar Tage im Süden