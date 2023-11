Das Programm in der 3. Liga hat es für den Halleschen FC in sich: Sechs Mal in Folge geht es für das Team von Sreto Ristic gegen Kontrahenten aus der oberen Tabellenhälfte. Immerhin: Mit dem Auftritt beim Fünften SC Verl am Sonnabend (14:00/Audiostream und Live-Ticker in der SpiO-App) endet diese Serie.