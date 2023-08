"Wir werden das aber nicht aus Aktionismus heraus machen. Er muss uns besser machen", sagte Anfang und formulierte das Spielerprofil des potenziellen Neuzugangs so: "Einen Standardschützen und einen, der aus der Distanz ein Tor machen kann, würde uns gut zu Gesicht stehen. Ich glaube, dass wir auch viele Strafraumszenen haben, in denen wir Tor hätten machen können. Grundsätzlich geht es darum, eine gewisse Torgefährlichkeit an den Tag zu legen, dass wir da vielleicht nochmal nachjustieren."

Anfang: "Haben viele Strafraumszenen" Bildrechte: IMAGO/Eibner