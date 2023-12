Nach drei 0:1-Niederlagen am Stück ist die Stimmung in Dresden trist. Der so komfortable Vorsprung auf die Nicht-Aufstiegsplätze ist geschrumpft, die Tabellenführung futsch, es rumort teils unter den Fans. Eine Schwächephase in der 3. Liga, die kann den Aufstieg kosten – wie es die Elbestädter in der letzten Saison schon erfahren mussten. Mit der Spielvereinigung Unterhaching kommt am Sonntag (10. Dezember, 16:30 Uhr live im Audiostream und im Ticker in der Spio-App und bei sport-im-osten.de) ins Rudolf-Harbig-Stadion. Ein Pflichtsieg für die SGD, eigentlich.