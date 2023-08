In diesem schenkte Pavel Dotchev vor 10.343 Zuschauern gleich vier Neuzugängen das Vertrauen, so standen Marcel Bär, Mirnes Pepic, Niko Vukancic und Sean Seitz zum Saisonauftakt in der Starformation. Kurzfristig verzichten musste Aue auf Marvin Stefaniak, der Verein gab "familiäre Gründen" dafür an. Bei den Schanzern stand der Ex-Auer Pascal Testroet in der Startformation, der damit erstmals seit seinem Wechsel 2021 wieder an seiner alten Wirkungsstätte auflief, in den Vorjahren war er jeweils verletzt gewesen.