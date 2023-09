Für Halle steht somit am Samstag ein richtungsweisendes Spiel beim VfB Lübeck an. Der Aufsteiger hat als Tabellen-17. ebenfalls sieben Punkte auf dem Konto und steht nur einen Platz vor dem HFC. Im letzten Aufeinandertreffen siegten die Hallenser in der Saison 2020/21 vor eigenem Publikum mit 2:1. In der Hinrunde behielt der HFC in Lübeck mit 3:2 die Oberhand.

Im Frebruar 2021 feierte der HFC einen 2:1-Heimsieg. Hier trifft Julian-Maurice Derstroff zum zwischenzeitlichen 2:0. Bildrechte: imago images/VIADATA