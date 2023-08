BVB II - Ungeschlagen, mit 1:0-Torverhältnis

In der aktuellen, noch jungen, Saison 2023/2024 ist das Team von Dortmunds U23 allerdings noch ungeschlagen. Und zwar mit einem kuriosen Torverhältnis von 1:0. Das spricht für eine gute Defensive. Dynamo-Coach Markus Anfang hat zudem beobachtet: "Sie sind ein Stück reifer geworden und haben sich mit Leuten verstärkt, die die Liga kennen. Sie sind abgeklärter und ruhiger geworden." Gewohntes Dresdner Bild gegen Dortmund II: Dynamo-Jubel. Bildrechte: IMAGO/Picture Point

Dortmund u.a. mit Ex-Zwickauer Göbel

Zu den Dortmunder Neuzugängen zählen der erfahrene Ex-Zwickauer Patrick Göbel in der Abwehr, der frühere Auer Paul-Philipp Besong für den Angriff oder der Ex-Ingolstädter Flügelläufer Justin Butler. "Es wird ein schweres Spiel", blickt Anfang auf das Duell am Samstag in der großen BVB-Arena voraus.

Dresden: Noch kein Spiel "zu Null"

Dynamo selbst reist mit dem Schwung des 2:1-Sieges von Dienstag gegen Mannheim in den tiefen Westen. Doch trotz Erfolg und Tabellenplatz vier sieht Anfang noch einige Kritikpunkte am Spiel seiner Elf. Da ist die Anfälligkeit in der Abwehr – Dresden kassierte in jedem Saisonspiel ein Tor.

"Müssen ansprechen, wenn wir die Tore nicht machen"

Und da ist die fehlende Chancenverwertung – allein im Mannheim-Spiel hatte Dynamo sieben klare Torchancen, kam in der gesamten Partie auf 17:10 Torschüsse. Doch sein Team traf nur zweimal. "Wenn wir darüber sprechen, dass wir in der Defensive zu Null spielen, müssen wir vorn auch vorne ansprechen, wenn wir die Tore nicht machen", sagt der 49-Jährige.

Anfangs Pädagogik gegen Ladehemmung: "Verprügeln"