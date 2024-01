Nachdem der Hallesche FC bereits am Freitagabend gegen die Waldhof-Buben gefordert war und eine bittere 1:4-Niederlage einstecken musste, wird es für den FC Erzgebirge Aue am Sonnabend (27. Januar) ernst. Auch für die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev heißt es in der Englischen Woche noch einmal alle Kräfte sammeln. Nach dem 2:1-Heimsieg gegen Rot-Weiss Essen und der 0:1-Niederlage beim SV Sandhausen steht nunmehr die Partie gegen den VfB Lübeck auf dem Programm. Der Anstoß im Erzgebirgsstadion erfolgt 16:30 Uhr. "Sport im Osten" tickert live, zudem ist der Audio-Stream geschaltet (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).

Für die SG Dynamo Dresden sieht es momentan rosig aus. Als Tabellenführer (46 Punkte) hat die Mannschaft von Trainer Markus Anfang sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang (Stand: Freitagnachmittag), das angestrebte Ziel Aufstieg nimmt Formen an. Zuletzt überzeugten die Schwarz-Gelben mit einem 2:0-Erfolg in Mannheim. Die nächste Aufgabe steht am Sonntag (28. Januar) ab 19:30 Uhr gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund an, die mit 32 Punkten auf einem soliden achten Tabellenplatz steht. Alle Informationen gibt es von "Sport im Osten" im Live-Ticker und Audio-Stream (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).