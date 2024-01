Für die SG Dynamo Dresden sieht es momentan rosig aus. Als Tabellenzweiter (46 Punkte) hat die Mannschaft von Trainer Markus Anfang sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang (Stand: Freitagnachmittag), das angestrebte Ziel Aufstieg nimmt Formen an. Nachdem Sieg des ärgsten Konkurrenten Jahn Regensburg am Samstag, liegt die SGD drei Zähler hinter dem Platz an der Sonne, hat aber das bessere Torverhältnis. Zuletzt überzeugten die Schwarz-Gelben mit einem 2:0-Erfolg in Mannheim. Die nächste Aufgabe steht BVB II an, die mit 32 Punkten auf einem soliden neunten Tabellenplatz steht.

