Erst am Donnerstag (17. August) verpflichtete der HFC Patrick Hasenhüttl. Der 26-jährige Mittelstürmer war bereits am Sonntag das erste Mal für die Saalestädter im Einsatz. "Ich war froh direkt meine Minuten zu kriegen. Ich hoffe aber, dass es gegen Duisburg vom Ergebnis her besser aussieht", verrät er im MDR-Interview. Er betont, dass nach solchen Niederlagen der Blick schnellstmöglich nach vorn gehen müsse, besonders in einer englischen Woche. Gegen die "Zebras" hofft er auch auf mehr Tore. "Wir müssen vorn abgezockter sein und die Tore machen. In Ingolstadt hatten wir genug Möglichkeiten."