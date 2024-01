Das Team von Sreto Ristic feierte mit zwei Siegen gegen Ingolstadt und in Duisburg einen optimalen Start in das Fußballjahr 2024. Die Mannheimer dagegen verloren zweimal und stehen gehörig unter Druck. Der HFC auf dem ersten Nichtabstiegsplatz hat auf die Waldhöfer schon vier Zähler Vorsprung und noch eine Partie in der Hinterhand. Kapitän Jonas Nietfeld sagte "Sport im Osten": "Man kann sich eine Super-Ausgangsposition erarbeiten. Wenn man das Spiel auch noch zieht, dann sieht es für den Moment echt gut aus."

Ebenso wie der HFC legte auch Mannheim in der Winterpause personell nach und holte unter anderem den einstigen Hallenser Mittelstürmer Terrence Boyd vom 1. FC Kaiserslautern. Den zog es in die Nähe seiner Familie in Heidelberg. Nietfeld erzählte von einem kurzen Kontakt in diesen Tagen: "Terrence freut sich auf das Spiel, ich mich auch. Wir haben uns länger nicht gesehen, in den 90 Minuten ruht die Freundschaft." Zweieinhalb Jahre lang war der einstige US-Nationalspieler beim HFC und erzielte in 90 Partien satte 40 Treffer. Sein Volley-Knaller gegen den MSV Duisburg schaffte es 2019 in die Auswahl zum "Tor des Monats" November.