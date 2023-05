Mit dem letzten Fünkchen Zweckoptimismus blickten die Protagonisten am Donnerstag der Realität ins Auge. "Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand, aber definitiv den Sportsgeist, hier zuhause wie in den letzten Wochen auch ein sehr gutes Spiel abzuliefern", sagte FSV-Trainer Ronny Thielemann auf der Spieltagspressekonferenz.



Gleichsam appellierte der 49-Jährige an die Ehre seines Teams: "Die Mannschaft ist in der Bringschuld. Am Dienstag war ich das erste Mal wirklich enttäuscht von ihr. Das war nicht das Gesicht meiner Mannschaft." Mike Könnecke (Knie verdreht) droht ein längerer Ausfall, auch Johan Gomez (Knöchel) dürfte fehlen. Immerhin könnte Patrick Göbel (nach Hand-OP) in den Kader zurückkehren.