"Das ist ein sehr sensibles Thema", erklärte Cheftrainer Markus Anfang auf der Pressekonferenz: "Wir versuchen Stefan aufzufangen, Normalität zu erzeugen. Die Stimmung in der Mannschaft ist aber so gut, wie sie sein kann in der aktuellen Situation. Seine Situation ist sehr schwierig." Ob der Dynamo-Kapitän angesichts erneuter Drohungen am kommenden Sonntag eventuell gar nicht aufläuft, will Anfang nicht selbst entscheiden. "Stefan trifft die Entscheidung für sich, die kann kein anderer treffen. Wir sind da nur Begleiter. Er kennt meine Einstellung, wir haben uns ausgetauscht. Er kam zurück nach Dresden, weil es sein Verein und seine Stadt ist, weil er hier seine Zukunft sieht. Er lässt jede Woche sein Herz liegen, um hier erfolgreich zu sein."