Zudem hoffe Dotchev, dass ein Team bei einer entsprechenden Leistung es schafft, endlich mal "eine kleine Serie zu starten". Zwei Siege in Folge sind den Erzgebirgern in dieser Saison erst einmal gelungen. An Optimismus soll es nicht mangeln: "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in der Lage sind 1860 München zu schlagen." Verzichten muss Dotchev bei dem Vorhaben auf den rot-gesperrten Korbinian Burger und den weiterhin angeschlagenen Steffen Nkansah. Niko Vukancic und Marvin Stefaniak sind nach ihren Sperren dagegen wieder dabei