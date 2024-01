Unter FCM-Trainer Christian Titz brachte es der gebürtige Memminger wettbewerbsübergreifend auf lediglich zwölf Pflichteinsätze (zwei Tore, ein Assist), nur drei davon in der Startelf. Bei der jüngsten 0:1-Niederlage in Braunschweig hatte er schon nicht einmal mehr im Kader gestanden. Arslan sei im Saisonverlauf "nicht so zum Zuge gekommen, wie wir uns das beidseitig erhofft hatten. Es ergibt Sinn, ihn zu Dynamo Dresden auszuleihen, wo er bisher seine beste Zeit erlebt hat, damit er in der Rest-Rückrunde die notwendige Spielpraxis erhält, um uns in der neuen Saison weiterhelfen zu können", gab ihm FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork mit auf den Weg.