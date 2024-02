Dynamo Dresden gastiert am Sonntag beim FC Ingolstadt. Für die Schwarz-Gelben geht es bei den Oberbayern darum, in diesem Jahr endlich wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Bei zwei Niederlagen hat die Mannschaft von Markus Anfang in 2024 nur einem Sieg auf der Habenseite. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist im Januar von zehn auf sechs Punkte zusammengeschmolzen. Anstoß ist um 13:30 Uhr (Live-Ticker und Audiostream in der SpiO-App).