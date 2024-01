Überhaupt sei man in Sachen Transfermarkt "ganz entspannt", ließ der 53-Jährige wissen. "Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie wahnsinnig gut funktioniert", ergänzte er, "aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und nichts machen." Einmal mehr schwirrte auch der Name Ahmet Arslan durch den Raum, der beim 1. FC Magdeburg noch nicht über die Jokerrolle hinausgekommen ist, den FCM-Trainer Christian Titz nach eigenem Bekunden aber nicht gehen lassen will. Es gebe diesbezüglich aktuell "keine Situation, über die wir reden können. Das gehört sich auch nicht", so Becker.