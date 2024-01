Und die wird gegen den seit Ende Oktober von Jens Keller trainierten SVS vonnöten sein. Trotz leistungsmäßigen Auf und Abs im ersten Halbjahr fehlen dem promient besetzten Zweitliga-Absteiger um den vorherigen Dynamo-Kapitän Tim Knipping momentan nur drei Punkte auf den Aufstiegsrelegatrionsplatz. "Sandhausen hat noch mal unterstrichen, dass sie ambitioniert sind", meinte auch Markus Anfang. Zwar konnten die Schwarz-Weißen nicht wie gewünscht Terrence Boyd aus Kaiserslautern an den Hardtwald locken, dafür unterschrieben die routinierten Österreicher Markus Pink (Angriff/Shanghai Port) und Patrick Greil (Mittelfeld/Rapid Wien) sowie der litauische Nationalspieler Edvinas Girdvainis (Innenverteidiger/Zalgiris Kaunas) jüngst in Baden-Württemberg.

Überhaupt sei man in Sachen Transfermarkt "ganz entspannt", ließ der 53-Jährige wissen. "Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie wahnsinnig gut funktioniert", ergänzte er, "aber das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen und nichts machen." Einmal mehr schwirrte auch der Name Ahmet Arslan durch den Raum, der beim 1. FC Magdeburg noch nicht über die Jokerrolle hinausgekommen ist, den FCM-Trainer Christian Titz nach eigenem Bekunden aber nicht gehen lassen will. Es gebe diesbezüglich aktuell "keine Situation, über die wir reden können. Das gehört sich auch nicht", so Becker.