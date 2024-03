Nach dem 2:0-Erfolg im Sachsenpokal beim SC Freital muss sich der FC Erzgebirge Aue am Sonnabend (30.März) wieder einer höheren Aufgabe widmen. Und die ist äußerst anspruchsvoll, denn es geht zu keinem Geringeren als Drittliga-Tabellenführer SSV Ulm 1846. Eine ganz knifflige Sache, der sich die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Dotchev im Donaustadion stellen muss. Wie sich die "Veilchen" dort verkaufen, erfahren Sie ab 14 Uhr in der Live-Übertragung von Sport im Osten im TV sowie Stream. Zudem informieren wir per Live-Ticker (auf mdr.de/sport und in der SpiO-App).