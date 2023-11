Nach dem Auftritt am Dienstag in Riesa hob Aues Trainer Pavel Dotchev den Daumen: "Ich war sehr zufrieden mit der Einstellung, das war sehr seriös." Die dabei vollzogene "Extremrotation" sei "notwendig" gewesen: "Wir waren am Montagfrüh um Sechs in Aue, dann am nächsten Tag mussten wir um 13 Uhr in Riesa ran." Es habe alles funktioniert, wie er es sich vorgestellt habe. Gegen Verl bangt er nur um Sean Seitz, der mit einer Grippe nicht mittrainieren konnte. Angesichts des scharfen Rhythmus gehe es derzeit vor allem um "Belastungssteuerung" und darum "die Jungs bei Laune zu halten". Am Donnerstag "werden wir noch ein paar Videos zeigen - das war es."