Dresden reist zwar als Tabellenzweiter zum Tabellenvorletzten aus dem Westen. Doch die Schwarz-Gelben reisen gesundheitlich angeschlagen und mit einigen Fragezeichen zum MSV. Nicht weniger als neun Spieler könnten Dynamo-Coach Anfang fehlen. Neben den Langzeitverletzten Kyrylo Melichenko und Paul Lehmann sind in dieser Woche auch noch Ersatz-Torhüter Kevin Broll, und die beiden Angreifer Tony Menzel und Manuel Schäffler mit einem grippalen Infekt ausgefallen.

Mittelfeldspieler Luca Herrmann musste das Training am Donnerstag mit Hüftproblemen abbrechen. Abwehrspieler Kyu-Hyun Park ist gerade erst wieder ins Training eingestiegen, sein südkoreanischer Landsmann Jongmin Seo spielt im Probetraining bei Waldhof Mannheim vor. Und Außenverteidiger Claudio Kammerknecht ist nach seiner Roten Karte vom Spiel gegen Unterhaching gesperrt.

Von der Infektwelle ist auch der Coach nicht verschont geblieben. Markus Anfang entschuldigte sich auf der Pressekonferenz am Freitag (15.12.2023) für seine belegte Stimme und sagte, dass er den Kontakt zum Team derzeit aufs Nötigste reduziere.

Von den derzeit verletzten oder gesperrten standen beim 2:1-Sieg gegen Unterhaching in der Vorwoche nur Herrmann und Kammerknecht in der Startelf. Wer für die beiden in Duisburg ins Team rücken werden, verriet Anfang noch nicht. Zumindest bei der Rechtsverteidigerposition von Kammerknecht verriet der Coach aber einige Gedankenspiele: Kevin Ehlers und Tom Berger kommen demnach infrage. "Ehle hat die Position schon gespielt, auch zuletzt im Training. Tom kann beide Außenverteidigerpositionen und die Sechser- und Achter-Position spielen. Tom ist sicher der etwas offensivere, Ehle der etwas defensivere Typ."