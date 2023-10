Gegen Preußen kann die SGD einen Nachwende-Rekord aufstellen: Zehn Heimsiege in Folge gelangen nach Auskunft der Schwarz-Gelben noch nie. In den vergangenen neun Begegnungen schossen die Dynamos sogar jeweils mindestens zwei Tore. Eine Info, über die sogar Coach Anfang überrascht war. Der Allzeit-Rekord stünde übrigens bei 15 Siegen am Stück, im Zeitraum von Oktober 1976 bis zum März 1977. Fast nebenbei ist Dynamo auch in den ersten drei deutschen Ligen, mit fünf Heimspielsiegen in dieser Saison, die Nr. 1.