Der ZFC Meuselwitz geht nach drei Siegen in Folge mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ins Pokal-Viertelfinale gegen Rot Weiß Erfurt am Samstag (13 Uhr im Livestream und Ticker auf sport-im-osten.de und in der SpiO-App). Aktuell ist der ZFC mit Rang sieben der beste mitteldeutsche Klub in der Regionalliga. Die Landesrivalen Carl Zeiss Jena und eben auch Erfurt liegen in der Tabelle hinter Meuselwitz.