Die siebtklassigen Norddresdner bauen gegen den favorisierten Regionalligisten vor allem auf ihr Heimstärke. Bisher konnten alle vier Partien in der Landesklasse gewonnen werden. Zuletzt gab es ein klares 4:0 gegen Radeberg. Gegen Zwickau geht man natürlich als krasser Außenseiter ins Spiel. "Wir fühlen uns in der Rolle des Underdogs aber wohl", so Fähnrich. In erster Linie gehe es darum, das Spiel in vollen Zügen zu genießen und als Verein dazuzulernen. In puncto Matchplan wollte er sich noch nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Natürlich gehe es darum, möglichst lange die Null zu halten und dann Nadelstiche zu setzen. Fest steht: "Wir versuchen unser Möglichstes und wollen unsere Idee vom Spiel durchsetzen."