Die Wasserflut und der daraus resultierende Spielabbruch nach 45 Minuten spielte Dynamo zumindest mit Blick auf das Pokalspiel in die Karten. Trainer Markus Anfang wollte eigentlich auf die Spieler im Pokal verzichten, die in Saarbrücken 90 Minuten auf dem Platz gestanden haben. Nun haben alle gezwungenermaßen einen Blitzauftritt hingelegt. Ob Dynamo trotzdem mit vielen U19-Spielern anreisen wird, wird sich zeigen.

Außenseiter Niesky ist in voller Vorfreude. Viele Spieler des Landesklassisten sind Dynamo-Fans und werden am Dienstag vor 5.000 Zuschauern im ausverkauftem Haus auf ihre Idole treffen. Für den Tabellenführer der Landesklasse Ost ist das ein Geldsegen, der den Verein "die nächsten zwei, drei Jahre über Wasser hält", sagte Niesky-Trainer Enrico Kuntke vor dem Spiel. Man wolle die Mini-Chance nutzen und jedes Spiel müsse erst einmal gespielt werden, gibt sich der Coach optimistisch.

Um trotz des engen Zeitplans ausgeruht anzureisen, war Dynamo nach Saarbrücken geflogen. Nach der Spielabsage wird man wohl auf den sicher nicht wenigen Reisekosten sitzen bleiben und die Strecke in Kürze - eine Neuansetzung steht noch aus - noch einmal antreten müssen. Die Spielordnung besagt, dass wenn ein Spiel, dass ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen werden muss, am selben Ort zu wiederholen ist.

Noch kürzer fällt die Regenerationszeit für den FC Erzgebirge Aue aus. Die "Veilchen" müssen drei Spiele in fünf Tagen wuppen. Am Sonntagabend feierte das Team von Pavel Dotchev gegen 21.45 Uhr noch in Freiburg, danach ging es die 600 km zurück nach Aue. Im Morgengrauen am Montagfrüh bog der Bus im heimischen Revier ein.