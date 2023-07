Drittligist Dynamo Dresden setzt sich für den angeschlagenen Drittliga-Absteiger FSV Zwickau ein. Die Westsachsen müssen eine Finanzlücke von 500.000 Euro schließen, Dresden will mit einem "Hilfe-Spiel" die Not lindern, wie beide Vereine am Mittwoch (12. Juli) mitteilten. Unter dem Motto "Eene Bande hält zusammen" tritt die Mannschaft von SGD-Trainer Markus Anfang am 22. Juli beim FSV in der GGZ Arena an (15 Uhr). Der Erlös kommt zu 100 Prozent den Westsachsen zugute.