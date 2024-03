Die Gastgeber agierten zunächst mit kontrollierter Offensive. Sie probierten es auf dem mäßigen Boden immer wieder mit Fernschüssen, hatten aber nicht genug Zielwasser getrunken. Philipp Wendt setzte einen Flanken-Torschuss an die Latte (45.+1). Zwickau konnte vor der Pause nur sehr wenige offensive Akzente setzen. Die BSG-Defensive hatte Zimmermann und Co. zumeist unter Kontrolle. Die aussichtsreichste Gelegenheit tat sich Veron Dombruna auf, der Kosovare köpfte eine Martens-Flanke von rechts links vorbei (11.).

Nach der Pause legte der Drittliga-Absteiger seine Fesseln ab. Torjäger Marc-Philipp Zimmermann schob nach einer Kombination den Ball drüber (47.), Dobruna scheiterte an BSG-Schlussmann Bellot (54.). Dann gab es nach einem Rempler von Wendt an Dobruna einen strittigen Foulelfmeter. Den verwandelte Jahn Herrmann mit Dusel gegen Bellot (63.). Eine Minute später glich Chemie schon aus, der auffällige Lucas Surek nutzte am langen Pfosten ein Zuspiel von Hilßner.