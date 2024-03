Die Erfurter wollten nach der 1:4-Pleite in Meuselwitz am vergangenen Wochenende eine Reaktion zeigen und starteten mit viel Offensivdrang in die Partie. Caniggia Elva und Michael Seaton nahmen das Spiel offensiv an sich und stellten die Eilenburger Defensive mit ihrem Tempo schnell vor Probleme. Genau diese Kombination sorgte in der Folge für das 1:0. Nach einem Freistoß griff Keeper Luca Bendel an der Flanke am langen Pofsten daneben, sodass Elva den Ball mit dem Kopf in die Mitte bringen konnte. Dort stand Seaton goldrichtig und musste nur noch einschieben (8.).