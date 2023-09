Es ist der lang erwartete nächste Besuch der befreundeten Hessen, deren aktive Anhänger seit langem eine innige Verbindung zur Fanszene der BSG haben. Und nicht zuletzt spielten die Frankfurter eine wichtige Rolle dabei, dass seit vergangenem Januar vier feste Flutlichtmasten über dem AKS thronen. In ihrer offiziellen Mitteilung erinnerten die Leipziger diesbezüglich unter anderem an "eine mehr als großzügige Spende" der SGE für das Großprojekt und weitere Infrastrukturmaßnahmen auf dem Stadiongelände in Leutzsch.



Es wird das insgesamt dritte Aufeinandertreffen der beiden Klubs. 2016 trotzte der damals gerade in die Oberliga aufgestiegene Underdog den Gästen aus der Mainmetropole um Klublegende Alex Meier ein 2:2-Remis ab. Drei Jahre später ließ die Eintracht der BSG vor gut 9.000 Fans im Frankfurter Stadion am Bornheimer Hang dann mit 5:1 keine Chance. Viel wichtiger als das Ergebnis: Der 100.000 Euro schwere Scheck, den die Gäste aus Sachsen in der Halbzeit von SGE-Vorstand Axel Hellmann überreicht bekamen.