Jena feiert den dritten Ligasieg in Folge und schnappt sich Rang zehn. Für Chemie geht es einen Platz nach unten auf Rang acht, da Luckenwalde am Samstag gewonnen hatte. Nächstes Wochenende ist Jena bereits am Freitagabend gegen das derzeitige Schlusslicht Berliner AK gefragt (3. November ab 19 Uhr). Leipzig muss bereits am Dienstag wieder ran, denn dann geht es in die dritte Runde des Sachsenpokals: Dort wartet der VfB Schöneck ab 13.30 Uhr. In der Liga empfängt man dann am Samstag den aktuellen Tabellenführer Greifswalder FC (4. November ab 13 Uhr).