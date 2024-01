"Wenn die Leistungen in Halle stimmen, erhöhen sich seine Chancen auf künftige Einsätze in der Regionalliga. Für die Möglichkeit in der Oberliga Spielpraxis zu sammeln sind wir dem VfL dankbar", ließ sich FCC-Sportdirektor Stefan Böger zitieren. Ohurtsov kommt bis dato auf elf Regionalliga-Partien für Jena – jedoch allesamt in der Vorsaison. In der laufenden Spielzeit reichte es nur für einen 26-Minuten-Einsatz beim 6:0 im Thüringenpokal gegen Wüstheuterode.