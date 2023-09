Bestens gelaunt präsentierte sich Zwickaus Trainer Rico Schmitt auf der Pressekonferenz vor dem Sonntags-Spiel bei Energie Cottbus (16:00 Uhr live im TV und in der "SpiO"-App). Ein Grund: Mit Mike Könnecke, Lukas Will und Sonny Ziemer kehrten drei wichtige Spieler ins Training zurück. "Die drei würden am liebsten gleich am Sonntag spielen. Aber sie kommen aus einer Verletzung, da müssen wir Obacht geben", so Schmitt, der klarstellte, dass es für Cottbus noch nicht reichen wird.