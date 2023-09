Auf einer Position wechselte Georg-Martin Leopold seine Startelf, Till Jacobi rückte für Can Sakar auf. Der Coach des ZFC sprach vor dem Spiel von einem "wilden und gallischen Haufen", gegen den man bestehen müsse. Und genau das bewahrheitete sich von der ersten Minute an. Meuselwitz versuchte, über die flinken Außen Druck aufzubauen, doch Viktoria verteidigte resolut, immer an der legalen Grenze. In der neunten Minute hatte der ZFC eine gute Chance, als Jacobi in der Mitte eine Eingabe von Florian Hansch verpasst. Aber auch die Berliner kamen durchausgefährlich vor das Meuselwizer Tor. Julien Damelang schob in der elften Minute den Ball am Tor vorbei. Der ZFC rieb sich in der Folge in vielen Zweikämpfen auf, so dass kaum nennenswerte Möglichkeiten heraussprangen. Gegen Ende der ersten Halbzeit zogen die Thüringer das Tempo nochmal an. Nils Miatke und Hansch hatten heiße Szenen, brachten den Ball aber nicht unter. Als René Eckardt in der 42. Minute im Strafraum umgestoßen wurde, blieb die Pfeife der Schiedsrichterin stumm.

René Eckardt rieb sich in vielen Zweikämpfen auf. Bildrechte: Tanja Kaltofen