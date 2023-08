Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hatte die Partie Anfang Mai als 0:2-Niederlage der Westsachsen gewertet. Eine Vorentscheidung im Abstiegskampf. Der Verein erteilte seinem ehemaligem Funktionär ein dreijähriges Stadionverbot. Darüber hinaus brummte der Verband den in den vergangenen Monaten finanziell in Not geratenen Zwickauern Ende Juni eine Geldstrafe von 15.000 Euro für den Abbruch auf. Auf Nachfrage von Sport im Osten am Dienstag (1. August) sagte FSV-Sprecher Daniel Sacher, dass im Verein noch keine Entscheidung getroffen wurde, ob diesbezüglich gegen den Verursacher noch Regressforderungen gestellt werden.