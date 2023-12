Bereits zum 70. Mal treffen die Vereine am Samstag aufeinander. Dabei haben die Westsachsen nicht nur in der Bilanz die Nase vorn. Von den vergangenen zehn Begegnungen konnten die Leipziger nur dreimal siegen, Zwickau entschied die Hälfte der Partien für sich.

Die Leipziger haben seit fünf Spielen keine Niederlage mehr kassiert. Auch dank eines hart erkämpftem 1:1 im Leipziger Stadtderby konnte die Mannschaft aus Probstheida die Ergebniskrise abwenden. Das Team von Trainer Almedin Civa hatte nach einer Spielabsage des Berliner AK ebenfalls eine Woche mehr Trainingszeit. Das absolvierten die Leipziger aber kaum auf Rasenplätzen. In den letzten zwölf Tagen trainierte die Mannschaft vorrangig in der Halle, in den vergangenen zwei Tagen dann auf Kunstrasen. In Zwickau setzen die Gäste auf solide Platzverhältnisse. "Wir hoffen, dass der Platz in Zwickau gut ist, dass wir auch mal ein bisschen spielen können", so Trainer Almedin Civa.