Der gebürtige Leipziger Senkbeil kommt von Südwest-Regionalligist SGV Freiberg zum FSV Zwickau: Der ebenfalls 24-Jährige spielte im Nachwuchs von Lok Leipzig und RB Leipzig, eher er in die U23 von Bayern München und später über Meuselwitz und das lettische Auda nach Freiberg wechselte. Er stand in 45 Regionalliga- und 23 Drittliga-Spielen auf dem Platz. Für den RB-Nachwuchs spielte er je 46 Partien in der U17- und U19-Bundesliga.