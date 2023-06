Fußball-Regionalligist FSV Zwickau hat wieder einen Sportdirektor: Gut vier Monate nach der Entlassung von Toni Wachsmuth hat der Drittliga-Absteiger am Montag (12.06.2023) Robin Lenk auf einer Pressekonferenz als neuen sportlichen Chef der "Schwäne" vorgestellt.

Immerhin konnten Lenk und Geschäftsführer Marvin Klotzkowsky am Montag eine Vertragsverlängerung verkünden: So wird Routinier Mike Könnecke mindestens ein weiteres Jahr für den FSV spielen. Der 34-jährige Mittelfeldspieler kickt seit 2016 im Trikot der Zwickauer. "Mike hat immer bewiesen, wie wichtig er für unseren Verein ist", sagt Lenk zur Vertragsverlängerung. Könnecke soll "einen elementaren Baustein bei der sportlichen Neuausrichtung spielen und dabei verhelfen, dass sich die Neuverpflichtungen schnell bei uns integrieren werden", so Lenk.