Klotzkowsky denkt nun an eine spezielle Aktion zum Verkauf der Dauerkarten, die 500.000 Euro in die klamme FSV-Kasse spülen könnte. Der Haken dabei, die Geldgeber sollen in Vorkasse gehen und die Hälfte der angedachten Einnahmen bereits vorher zahlen. "Wenn die Sponsoren sagen, ich behalte mein Volumen bei und zahle sofort 50 Prozent davon, bekommen wir das hin. So könnten wir kurzfristig die Finanzlücke schließen", sagte Klotzkowsky in der Freien Presse über sein Modell. Ob die Rechnung aufgeht, ist jedoch ungewiss.