Somnitz steht seit einem Jahr in Graz unter Vertrag, kam in der vergangenen Spielzeit auf 17 Einsätze – zumeist aber nur als Einwechsler. Insgesamt kam der Berliner nur auf 269 Minuten in der 2. Liga. Das Kicken gelernt hat Somnitz in Berlin, wo er erst beim BFC Preussen und später im Nachwuchs von Union Berlin zum Einsatz kam.