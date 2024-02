Routinier Zimmermann selbst nimmt das Lob gerne an, mahnte gleichzeitig mit Blick auf den aktuellen Erfolgslauf aber, auf dem Teppich zu bleiben. "Das wird nicht die ganze Zeit mit unseren Toren so weiter gehen."Schon gegen Babelsberg erwarte der 33-Jährige "ein anderes Spiel, ein Spiel auf Messers Schneide. Ich sage, wer das 1:0 macht, gewinnt auch das Spiel." In der aktuellen Situation gelte es, in erster Linie "demütig" zu bleiben und die nötigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Wie sich eine Ergebniskrise anfühlt, weiß man in Zwickau schließlich noch aus der Hinrunde.