Der FC Energie Cottbus setzt im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga auf einen Neuzugang von Dynamo Dresden. Die Lausitzer leihen Jan Shcherbakovski von der SGD aus. Das gaben beide Klubs am Dienstag (30.01.2024) bekannt.

"Die Situation um Jan hat sich seit dem Sommer nicht verändert. Wir können ihm aktuell keine Spielzeit gewährleisten. In Cottbus hat er nun die Möglichkeit, sein Können über Einsatzzeiten zu präsentieren", so SGD-Sportchef Becker.

Shcherbakovski war im Sommer 2022 von Drittligist Hallescher FC an die Elbe gewechselt. Dort hatte er sich bereits im ersten Versuch nicht durchsetzen können. In der Vorrunde lief er in der 3. Liga nur 45 Minuten für die Schwarz-Gelben auf, dazu stand er lediglich sechs Mal im Kader. In dieser Saison stand er dort nicht einmal.

Schon vor einem Jahr hatte Energie ihn ausgeliehen, der kleine Dribbler kam in 16 Pflichtspielen auf drei Tore und fünf Assists. Trainer Pele Wollitz sagte: "Mit Jan bekommen wir eine weitere Offensivoption für unsere Mannschaft dazu. Dass wir dort Bedarf haben, das konnten wir nicht zuletzt am Samstag in Erfurt sehen. Jan kennt uns sowie den Club und er hat das Zeug, um auch die eine oder andere unkonventionelle Aktion in unser Spiel zu bringen. Er erfüllt zudem auch die Voraussetzung für die U-Spieler-Regelung, was nicht unwesentlich ist." Cottbus hat auf Tabellenführer Greifswald elf Punkte und eine Partie Rückstand.