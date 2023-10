Wenn der 1. FC Lok Leipzig den FC Rot-Weiß Erfurt zum Tanz bittet, vermutet man ein Topspiel in der Regionalliga Nordost. Doch am Sonntag (16 Uhr live im MDR und in der SpiO-App) steigt im Plache-Stadion ein Krisengipfel. Die Leipziger und vor allem ihr Trainer Almedin Civa stehen nach zwei Punkten aus den letzten sieben Spielen mit dem Rücken an der Wand. Auch bei RWE klemmt es, seit sechs Punktspielen warten die Thüringer auf einen Sieg.

