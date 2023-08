Fußball | Regionalliga Wieder nicht gewonnen - CFC-Trainer Tiffert nach 0:0 angefressen

Wann platzt beim Chemnitzer FC endlich der Knoten? Am Dienstagabend (29.08.2023) gegen Babelsberg war der CFC schon mehrfach nah dran am ersten Saisonsieg. Senen Ärger über das 0:0 ließ Coach Tiffert nach dem Spiel in einem Interview raus.