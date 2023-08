Schon am Samstag bietet sich den Grün-Weißen im Heimspiel gegen Rostock II (13 Uhr im Liveticker in der SpiO-App) die Möglichkeit, den zweiten Saisonsieg einzufahren. Erfurt trifft im Parallelspiel des 4. Spieltags übrigens auf den Berliner AK – wie schon in der vergangenen Saison. Damals kassierte RWE seine erste Niederlage. In diesem Jahr geht man als Favorit gegen den sich in einem Komplettumbruch befindenden BAK ins Spiel. Nicht nur Gerber wird erneut auf ein "Fußballfest" hoffen.